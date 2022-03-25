「2022愛女孩跑出不凡」路跑活動，將於5月28日上午6時30分於台北市大佳河濱公園（巨蛋廣場）開跑，即日起開始報名，至3月31日截止。5月28日同時也是「世界月經日」，代表與非洲弱勢女孩一同終結「月經貧窮」的決心。在非洲，有許多女孩因月經而遭受歧視，甚至因為無法取得適當的生理用品而輟學。愛女孩正是因為看見這個困境，而開始深入非洲。

路跑當天，現場也將會有精彩的體驗活動與知識分享，讓跑者們更加了解非洲豐富多元的文化、愛女孩於當地推行的工作，也可以親自為非洲女孩縫製布衛生棉，愛女孩將協助將這份禮物送至非洲。

這次公益路跑也請到本身就是馬拉松跑者的前新聞主播趙心屏擔任公益大使。此外，知名演員連靜雯、高敏敏營養師一家人、四胞胎媽媽Samantha等公眾人物也將現身參與路跑，共同倡議女孩權益，為女孩跑出不凡。

主辦單位愛女孩國際關懷協會來自台灣，從2015年開始深耕東非偏鄉推動布衛生棉教學、成立訓練中心、改善水資源與衛生。愛女孩相信婦女與女孩生活的改善，將能為赤貧社群帶來發展的動力。改變婦女的困境，就是改變世界的開始。