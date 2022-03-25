社子島開發案爭議多年，台北市長柯文哲25日在議會施政報告指出，剩下9個月任期，會用最大力量處理社子島開發案，政府沒有打算透過開發社子島賺錢，但只要政府財力可以負擔，怎麼安置會採取最寬鬆態度，過程中以開放態度容納大家意見，讓開發計畫可以順利完成。

社子島自救會上周前往海洋科技大學向蔡英文總統陳情，表達居民捍衛鄉土決心，也盼蔡總統了解多數居民反對開發的真相，批評柯文哲來社子島對居民說政府對不起你們，讓市府盡最大努力解除禁建，結果卻是區段徵收剷平社子島，完全就是服務財團、輾壓民意。

柯文哲今在議會施政報告指出，社子島本來期望在他任內可以達到區段徵收公告，時程有延誤，最後市府可以做的做完，其他送到內政部，快一點就在任內發布，慢一點希望明年上半年由中央政府宣布區段徵收最後公告。

他表示，社子島開發是一定要解決，因為禁建52年相當不合理，剩下9個月任期，會用最大力量處理社子島開發案，當然政府沒有打算開發社子島賺錢，只要政府財力可以負擔，怎麼安置會採取最寬鬆態度，過程中開放態度容納大家意見，讓開發計畫可以順利完成。