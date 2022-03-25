大陸國家發展改革委、商務部25日聯合印發《市場准入負面清單（2022年版）的通知，自發佈之日起施行。據36氪報導，此次清單列有禁止准入事項6項，許可准入事項111項，共計117項，相比《市場准入負面清單（2020年版）》限制再減少6項，

該通知中提出多點要求，包含嚴格落實「全國一張清單」管理要求，維護市場准入負面清單制度的統一性、嚴肅性和權威性，確保「一單盡列、單外無單」，並切實履行政府監管責任，嚴格落實法律法規等監管職責。

此外，也要建立違背市場准入負面清單案例歸納和通報制度，對違背市場准入負面清單情況進行歸納排查，按季別對違背市場准入負面清單的典型案例情況進行通報，有關情況納入全國城市信用狀況動態監測，並深入展開市場准入效能評估試點。

該《通知》也強調，要扎實做好清單落地實施工作。對清單所列事項，各地區各部門要持續優化管理方式，嚴格規範審批行為，優化審批流程，重申清單外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入，不得違規另設市場准入行政審批。