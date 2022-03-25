北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立，爭議延燒。昨天市長施政報告提前散會，北市議員黃郁芬今質詢台北市長柯文哲，詢問陳信瑜辭職信是否為真，不料，陳信瑜竟打斷質詢，從座位起身抱走怒嗆黃郁芬，另黃郁芬及其他議員大為光火，要求議長制止陳的行為，而後陳信瑜坦言辭職聲明確實是她預擬的，自身行為一旦影響長官時，願意斷然請辭。

黃郁芬質詢時表示，本來質詢應在昨天進行，但因勞動局長做行政不中立事情，答覆沒有讓議會同仁滿意，她收到陳信瑜請辭聲明，市長知不知道？柯文哲表示自己不知道，沒有接到請辭聲明。

黃郁芬提到，請辭聲明提到，只是拿周末做的是事情拿來周一到周五做，這是完全不了解議員在抗議、氣憤什麼。柯文哲再答稱，「我不曉得，我當市長沒有接到請辭的信」。

黃郁芬追問，她要問柯文哲知道是否為真，若陳信瑜請辭會接受嗎？柯文哲表示，「不會啊，凡事都要調查清楚再講，這是假新聞」。此時，陳信瑜突從備詢席座位上直接起身大吼爭辯，令黃郁芬及其他議員相當不滿，要求議長陳錦祥制止，一陣激辯後才平息。

柯文哲指出，如果是假新聞就不用討論。黃郁芬則說，她在向柯求證，民眾黨立法院已經被譏笑為寄生國會，嚴正要求承諾帶一級首長上一堂有關行政中立的課，柯文哲允諾。

接續的市議員汪志冰再點陳信瑜上台，質疑陳打斷黃郁芬質詢時間是否正確，但陳信瑜堅決表示，「既然質詢到相關我的隱私，並且隱私是惡質媒體偷拍之下的假消息，我當然要對我自己被侵犯的隱私要說出來，其實是很多人民的恐懼」強調當事人應有回應機會。

汪志冰反嗆，陳信瑜自己做過高雄市議員，曾經監督高雄市政府，結果卻用這態度來面對市議會，柯文哲此時低聲向陳信瑜表示「讓她講啦」，陳才接著道歉，承認這份辭職聲明確實是她預擬的，因為自身行為一旦影響長官時，願意斷然請辭。

汪接著說，既然是陳擬定的，我認為你內心還有點分寸，但市府團隊有一個陳信瑜，一定有更多「陳信瑜們，她要柯文哲公開提醒告誡市府首長，應做到行政中立，並要求柯文哲下周三提出報告時，必須釐清勞動局是否有動員工會來發表陳情，柯隨後點頭答應。