新北市教育局推動2030新住民十年願景，推動「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」，由產官學合作、投資千萬經費，4年要招收200名新住民子女，提供獎學金與企業菁英補助，並將學生送往海外實習，一條龍取得學位、證照與就業聘書。

新北市長侯友宜今出席啟動儀式記者會，活動現場由新北市技術型高中10名學生一起走秀，並展示新世代創作的國際時尚服飾及精品配飾，儼然成為國際時尚舞台。

侯友宜指出，新北市有超過11萬新住民，是全國人數最多，而3.4萬新住民子女，具備雙語言與跨文化優勢，是新北市的新力量。

侯友宜說，這一次結合產官學來做服飾設計及紡織產業，預備投入一千萬來培育新住民，在各方面不但有一技之長也能夠躍上國際舞台，讓新北更具有國際競爭力。

教育局指出，計畫兼顧升學及就業，從高中職向上延伸至大學，預計4年招收200名學生，黎明技術學院服飾設計系將提供具新住民子女身分高中職畢業生5萬元獎助學金，前25％優秀學生可申請3萬元企業菁英加碼補助，更可參加新住民二代培力昂揚計畫出國海外見習，4年挹注超過1000萬。

黎明技術學院校長林明芳表示，新住民子女語言優勢並結合母親文化語彙和新世代設計感，期待學校服飾設計系能培育出創新、實作與就業力的新住民國際時尚產業專業人才。

財團法人紡織產業綜合研究所長李貴琪也說，時尚紡織發展70餘年，業者積極佈局越南、緬甸、印尼等東南亞國家，目前東協市場蓬勃發展，樂見新北串聯產學民資源，以學用合一、無縫接軌方式打造國際人才。

興采集團副總張立勳表示，無論高等教育或技職教育都應與產業密切連結，將實務技能需求導入學校課程，成為產業人力資源後盾。

莊敬高職三年級周雅琳同學母親來自越南，她希望能朝時尚流行領域邁進，期待這項計畫讓自己能掌握產業需求，增進就業競爭力；穀保家商二年級葉姿妘同學也說，自己會善用語文優勢，持續進修專業技能，也期待自己可以在時尚界闖出一片天。

教育局長張明文表示，新北市持續推動各項國際人才培育計畫，期盼暢通新住民子女升學進修的管道及媒合就業需求，達到學用合一、無縫接軌的目標，產官學民共同創造雙贏。