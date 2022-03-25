新北市永和警分局為加強民防、義警中隊協勤知能及培養默契，今（25日）聯合辦理111年義警、民防中隊常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為加強民防、義警中隊協勤知能及培養默契，今（25日）聯合辦理111年義警、民防中隊常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為加強民防、義警中隊協勤知能及培養默契，今（25日）聯合辦理111年義警、民防中隊常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為加強民防、義警中隊協勤知能及培養默契，今（25日）聯合辦理111年義警、民防中隊常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為加強民防、義警中隊協勤知能及培養默契，今（25日）聯合辦理111年義警、民防中隊常年訓練，透過標竿學習與經驗傳承的方式，精進面對問題的處理模式，確保協勤的安全及提升維護治安的效能。

新北警局長黃宗仁率副局長溫枝發並邀請民防大隊長吳建亨、義警大隊長陳汪全出席慰問訓練人員，局長黃宗仁以幽默詼諧的語調和民防、義警夥伴搏感情，獲得全體隊員如雷掌聲，並分享去（110）年新北警協助防堵非洲豬瘟病毒疫情擴散外，更在治安維護上即時破獲「史上最大海洛因走私案」、「中和千萬搶案」、「五股超商ATM持槍強盜案」、「新店行刑式槍擊案」、「永和分屍案」等五大矚目案件。

黃宗仁說，面對社會各種重大治安問題，發揮新北警強韌的團隊戰力，一一面對克服；另外，遠見雜誌、今周刊、經濟日報與警政署治安滿意度2021年治安面向評比中，新北市均勇奪六都第一名，這項榮譽都是新北警8000大軍與所有現場參訓人員所付出的辛勞與成就。

詐騙集團近年來居高不下且日益猖狂，黃宗仁就任新北警局長以來，強力推動Line神功邀請全民動動手指，將警方的犯罪預防宣導及歹徒做案手法傳播出去，多一個人看到，就可能減少一個人被害，而且「警友、民防、義警、志工、守望相助」等「五力」是維持社會治安不可多得力量，最了解轄區相關治安訊息，而「義警、民防」更是警察與民眾最好的信息橋樑，能隨時提供最直接的情資，尤其詐騙案件讓有些人一輩子的積蓄或是養家糊口的辛苦血汗錢，在國內受疫情影響景氣低迷時持續危害社會，實在可惡，需要警民合作共同打擊詐騙，守護人民的財產安全。

永和警分局長陳保安表示，面對詐騙手法不斷的翻新，需要增強全民防詐意識，因此分局與各民力暨轄區各金融機構、超商、醫療院所等均已分別成立LINE群組，將最新的詐騙手法及案例即時上傳，再透過群組內的成員分享給其親友，將防詐意識的觀念由點到線再擴大到面，除了上述防詐宣導分局更全力執行攔阻詐騙及「斬手」專案，偵查及預防並行，做到全民打詐及阻詐；另外也特別感謝協勤民力弟兄們平日除本身工作外，還犧牲與家人相聚和休息時間，協助警方執行各項工作，有效維護地區治安平穩。