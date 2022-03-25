本土又兩位數！新北基隆14人確診 境外移入大增122例

新冠肺炎疫情升溫，國內今新增14例本土個案、122例境外移入個案。本土個案中，新北佔11例、基隆3例，感染源待釐清。其中，新北某科技廠一口氣就檢出10例，其中1人為本國籍，其餘都是義工，該工廠已停工。另基隆剛剛通報新增1例，尚未列入今日個案，曾與基隆市長林右昌不戴口罩拍照，指揮中心已建議林右昌先採檢、隔離3日再做判斷。

新北某科技廠中，越南籍移工（案22556）為最早確診個案，3月23日發燒，隔日就醫後檢出。移工確診後，該公司匡列1138人，已採檢208人，再檢出9人陽性，其中1人為本國籍員工，其餘都為越南籍員工，Ct值介於13-30.9，目前該工廠已停工。

另外，新北今亦新增1名單一個案，為30多歲男子(案22598），為一名作業員。男子3月23日發病，隔日就醫後檢出陽性，Ct值12.7。新北

基隆的3案中，40多歲女子（案22595）在3月24日發病，就醫檢出陽性，Ct值13.4。另有1名同行的50多歲男警察（案22596）也接續確診，男子沒有症狀，Ct值27。另1確診個案為女子的朋友（案22597），是一名30多歲女子，無症狀，被匡列檢出，Ct值13.7。

指揮官陳時中表示，剛剛警察同事新增1人染疫，尚未列入今日個案，因曾參加頒獎典禮受獎，曾和林右昌長近距離不戴口罩拍照，剛剛市長有致電，他已建議市長先採檢，隔離3日再採檢，再來做判斷。

至於境外移入個案，分別自越南（66例）、印尼（5例）、香港（3例）、德國、美國及馬來西亞（各2例）、日本、紐西蘭、緬甸、菲律賓、柬埔寨、瑞士、韓國、泰國、英國、澳大利亞及新加坡（各1例）入境，另31例調查中。

指揮官陳時中說明，近來入境的人較多，越南、印尼菲律賓就有一部分，近幾日越南陽性率非常高，一方面可以是說PCR檢驗可能沒有很確實，加上當地染疫率是7天平均27、28萬，是世界第2。昨天有一架飛機從越南來，檢出53人陽性，其他的人也是相當有風險，相信這一團，應該還會有其他人檢出。

昨日落地採檢共檢驗23航班，在1148人中檢出89人陽性，陽性率7.75％。陽性個案中，有5人送往加強版集中檢疫所、防疫旅館，另4人後送醫院。至於今日上午則檢驗6航班，455人中檢出5人陽性，百分比1.10％。

截至目前，國內共累計2萬2463例確診、135例空號、853例死亡。尚未監測期滿的感染源待釐清傳播鏈累計7條，扣除米迪幼兒園，新增今日的樹林科技廠、中和作業員、基隆警察案，以及日前的高雄化工廠、嘉義婚宴、北市和平醫院、新北深坑陪病婦。

【LIVE直播】指揮中心記者會。（中時新聞網）

陳時中表示，從高雄化工廠、嘉義婚宴第1、2圈採檢情況看來，疫情已經可控。另深坑陪病婦人Ct值很高，威脅不大，7名家人都是陰性，7名友人中有6人陰性，1人檢驗中，看起來比較沒威脅。至於和平醫院護理師，至今只有護理師和家人群聚，可能的來源應是馬來西亞境外移入個案，序列出爐後就會得知是否為感染源。

面對當前疫情，外界關注年底前邊境開放是否有望？陳時中回應，我還是強調，要看整體的條件變化，到目前來看，世界的疫情並沒有在緊縮中，前段時間每日150萬人以下，近來則是180、190萬，還需要觀察。