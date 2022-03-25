警方到顏嫌家逮人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

疫情期間交通運輸業成重災戶之一，為了協助營運受影響的程車及小客車租賃業司機，去年交通部公布交通產業紓困4.0方案。不料高雄卻有車行負責人鑽漏洞，持造假的在職證明及薪資證明一口氣申請70多筆薪資補貼，由於人數和車行車輛數差太多，引起監理機關注意，調查發現果真詐領，全案依法送辦。

37歲的顏姓男子，從10年在三民區大豐路上經營一間租賃車行，旗下約6輛車，平時都靠LINE接單，不過他從去年6月期間看準交通部推出的紓困4.0駕駛人薪資補貼案，只要生計受影響的職業駕駛人可以透過公司行號申請每人新臺幣3萬元的薪資補貼，他一口氣申請70多筆薪資補貼，但依比例計算，該車行最多只能申請9位司機，數字太過異常，引起高雄市區監理所關注，檢附資料向臺灣高雄地方檢察署申告，高雄刑大員警介入進行調查。

警方查出，顏男涉嫌以偽造員工在職及薪資證明，向監理機關申請薪資補貼，總金額高達新臺幣200多萬元，於17日到他家逮人，並查扣桌上型電腦主機、筆記型電腦、涉案手機等證物，警方目前循線通知10多位相關人員到案，有些是他的前員工聲稱不知情，有些是白牌車司機委託他以車行名義協助申請。

顏男詢後依違反刑法詐欺罪及偽造文書罪等案送高雄地檢署偵辦，經檢察官訊問後向法院聲請羈押，法院雖認顏嫌犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，裁定以新臺幣10萬元交保。