有媒體以「貫徹蔡英文意志 府院黨敲定兵役延長至10個月 2隱憂牽動公布時機」獨家報導，總統府發言人張惇涵今表示，媒體報導前應妥為查證。

張惇涵指出，該則報導並未向總統府查證，近日總統府、行政院、國防部也已多次公開表示，關於義務役役期，國防部正就各方意見進行評估中，尚未有定案。

媒體報導，府院黨高層已敲定，現行僅4個月軍事訓練役確定會延長，惟衡量各種執行層面，雖有延長至1年的主張，最終延長時間將落在10個月，但是否修兵役法仍待研議，年底選舉及兩岸情勢等政治因素，也牽動正式宣布時機。