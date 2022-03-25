湖人禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)在2月對爵士比賽扭傷腳踝，自那時起就沒有出賽，已經相當低迷的球隊士氣再下跌，不過最近傳來好消息，據名記麥曼納米(Dave McMenamin)報導，戴維斯目前復原狀況良好，沒意外預計將在四月第一周復出，幫助詹姆斯(LeBron James)衝擊季後賽。

🤨Is another ring for The King 👑 this year out of the question ???

I believe not but it would be a surprise to many if it happens 😬🤞🤞🤞 https://t.co/I8nbrziPtm — Blue Wave Agent 003 (@MyFateMyDestiny) March 24, 2022

戴維斯本季飽受大小傷勢影響，至今因傷累計缺席了36場比賽，這次腳扭傷則缺席其中的15場，正當大家都快放棄希望時，傳出他將復出的消息，除了麥曼納米的報導，此前醫學專家伊凡(Evan Jeffries)也曾預測戴維斯能在4月初回歸球場，不過本季例行賽將在4月11日結束，4月湖人僅剩7場比賽。

他們從4月開始將依序面對爵士、鵜鶘、金塊、太陽、勇士、雷霆、金塊，除了鵜鶘和雷霆，其他球隊都相當難打，更別說湖人對上弱旅也沒有太大優勢，這時戴維斯回歸能否快速找到狀態並幫助球隊還很難說，當然湖人若願意讓戴維斯復出，肯定是要全力爭取打附加賽，進而搶下季後賽門票。

戴維斯本季沒以往強勢，身體更接二連三出狀況，不過還是能攻下23.1分9.7籃板2.9助攻1.2抄截2.3阻攻，他一共出賽37場都是先發，投籃命中率有53.7%，外線則是大幅下滑剩18.2%，而湖人本季防守很差，在沒有戴維斯狀況下更加悽慘，明星賽後11場他們僅拿2勝，戰績目前只有31勝42敗排西區第9。