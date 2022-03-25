未來可以月租最新iPhone手機了？外媒爆料蘋果研擬推出硬體訂閱制服務，用戶可以透過月租方式租借最新iPhone、iPad等蘋果設備，該計畫可能在今年底推出，但若狀況不允許，可能延到明年才實施或直接取消。

綜合外媒報導，過去蘋果靠賣硬體設備賺錢，未來有意增加訂閱制取代直接買斷，蘋果高層打算靠訂閱費來增加經常性收入，現金流也會更充沛，若此事成真將是蘋果史上規模最大的循環商業模式。

報導指出，該硬體月租計畫預計在2022年底推出，但若準備過程有問題，可能延到明年甚至取消，有消息人士則透露，該計畫仍在開發階段。

近年訂閱制服務越來越受到重視，尤其是軟體服務方面，蘋果在2020年推出Apple One付費訂閱服務組合，包含Apple TV+、Apple Fitness+及Apple Music等服務，成為蘋果新的主要收入來源。

蘋果透過多樣的訂閱服務增加使用者在蘋果生態鏈中的黏著度，帶動服務業務營收不斷創高。去年蘋果旗下各服務的付費訂閱用戶已達7.85億人，比過去12個月增加1.65億人。