24歲香港女星鄧月平（Larine），擁有姣好外貌和36F傲人身材，被網友封為新一代「宅男女神」，之前因為家人相繼確診新冠肺炎，讓她得留在家中自我隔離，好不容易復工拍攝新歌ＭＶ，卻遇上醉漢鬧事，對方還因為天雨路滑不慎跌倒，當場血流如注，嚇得她花容失色。

根據《東網》報導，鄧月平近來進軍歌壇，還為即將推出的新歌《夜》拍攝MV，先是碰上傾盆大雨，讓她狼狽進行拍攝工作，未料又遇上醉漢鬧事，只見該男子沒有戴口罩走到身旁不停說話，嚇得她花容失色，工作人員見狀立刻將他拉開，沒想到醉漢並未因此離開，反倒走至大型攝影燈旁邊喃喃自語，導致拍攝進度大受影響，還一度驚動警方到場。

鬧事醉漢不慎跌倒血流如注，驚動警方及救護車到場。（東網）

沒想到醉漢站起來時，似乎因為天雨路滑沒站穩摔倒，撞傷鼻子及手部的他，當場血流如注，畫面可說是怵目驚心，劇組見狀叫救護車欲將他送醫治療，沒想到卻拒絕上救護車，最後選擇自行離開，才讓整場驚魂記就此落幕，鄧月平與劇組才能繼續未完成的拍攝工作。

鄧月平事後受訪時仍心有餘悸，她表示由於對方滿身酒氣，很怕會爆發肢體衝突，加上新冠肺炎疫情未趨緩，對方又沒做好防疫措施戴上口罩，相當擔憂工作人員會因此染疫，當時更看到醉漢多次靠近攝影器材，由於金額非常昂貴，如不慎弄壞恐怕得賠上7位數字賠償金，好在最後平安落幕，她表示希望下次可以順利拍攝，不要再次發生不好的事。

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