澎恰恰去年承認因長期借錢拍片，東拼西補下欠了2.4億債務破產，本月初他的台商好友林秉文（林董）爆料澎恰恰早在多年前就和澎嫂離婚，澎恰恰也證實，更預言之後還會有更辛辣的爆料。最近他在在PG Talk APP中開新節目，劇中他化身濟公，回憶19年前因自瀆光碟被勒索案，澄清被騙走的金額不是媒體報導的4400萬，而是8300萬。

近日林董出席媒體餐敘時，鬆口澎恰恰和澎嫂已經離婚，時間點約在2019年，據悉兩人已經不住在同一屋簷下，澎嫂仍住在大安路豪宅，而澎恰恰則搬到虎林街的房子過單身生活，對此，澎恰恰已經證實，林董更表示之前替澎哥協商，已經讓他可以免繳8000多萬利息，「所以他債務現在細算下來其實還剩1.6億」，剩餘的部分希望債主們能耐心等待。

澎恰恰在短劇中和「假郭桂彬」對質。（圖／翻攝自澎恰恰臉書）

而恢復單身的澎恰恰，最近被週刊報導身邊出現紅粉知己，直擊某位開紅色BMW的女子到澎恰恰家門口，幫忙清理澎家門口的粉色通知單，疑扛起照顧澎恰恰生活的責任，但澎恰恰臉書小編澄清，該女只是節目組造型師，是因剛好住澎恰恰家附近，知道澎恰恰平時不太會注意郵箱，才順手之勞幫忙清理，否認過從甚密。

據《自由時報》報導，一生大起大落的澎恰恰最近在社群平台開新節目《怪仙瘋濟癲》，劇中扮演起濟公，主動聊起2003年的自瀆光碟案，他還邀來賓扮成「假郭桂彬」當面「對質」，澎恰恰氣稱當時自己就是一隻肥羊，因郭桂彬的緣故導致很多人出現扒了他很多層皮，暴怒表示自己被騙的真實金額高達8300萬，更透露當時在家裡看到郭桂彬開記者會時，內心悲怒交加，看著電視機痛哭，他認為自己人生下半場如今過的這麼悽慘，多半和郭桂彬脫不了關係。