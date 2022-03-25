疫情多點爆炸？繼昨天高雄大增13例本土後，稍早新北移工群聚10人染疫，而基隆也增2本土。對此，基隆市警察局第一分局表示，該分局偵查隊的小隊長昨晚陪朋友看病，結果2人都採檢出陽性確診，目前全隊23人都已經去醫院採檢。

基隆市警察局第一分局表示，該分局偵查隊1名小隊長在昨（24日）晚間陪朋友去醫院掛急診時，朋友接受篩檢，結果為陽性確診，隨後小隊長也接受採檢，結果同樣是陽性確診，目前已在隔離治療中。今（25日）稍早偵查隊全隊23人已至基隆醫院進行PCR檢測。