大陸東航MU5735航班21日墜毀在廣西梧州市藤縣琅南鎮莫埌村的一片山坳中，機上132人沒有如期抵達終點。根據大陸媒體報導，24日在救援現場看到抵達的乘客家屬，使用陶罐盛裝帶現場泥土帶回家，也引來許多大陸網友關注，紛紛表示願生者堅強，逝者安息。

而搜救現場由於前一天下雨，導致部分路段出現滑坡讓搜救難度加大。事發之後陸續有乘客家屬前往莫埌村，想親眼看看客機墜毀現場與救援工作。

根據「北晚在線」報導，多位前往莫埌村的乘客家屬表示，現場很多家屬都哭出了聲。一位從事多年救援工作的人員說，當看到家屬都在哭的場景，實在受不了，感覺「心在抖」。

據了解，目前有300多名乘客家屬入住梧州市、藤縣的酒店。這些接待酒店內，時常可見神情哀傷的乘客家屬。時而，酒店的房間內傳出哭聲。

有心理專家指出，目前，此次事件的乘客家屬們屬於急性應激階段，心理急救尤為重要，往往需要親友的陪伴、支援或心理援助專家、精神科醫生的幫助。

東航宣傳部部長劉曉東在24日新聞發佈會上也表示，東航在廣西梧州共派遣161名家屬援助工作人員，當地也派出大量專班工作人員，雙方緊密配合對旅客家屬進行全程服務保障和安撫溝通。