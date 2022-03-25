而BMW肇逃後約10多分鐘後在東區東光園道擦撞到兩台自小客。

撞擊片曝光！台中BMW酒駕「鏟飛」女騎士落地亡 肇逃再撞2車

台中大里大智路與喬城路口上午6點多發生BMW酒駕肇追撞機車騎士死亡車禍，駕駛車禍後肇逃到東區東光園路還擦撞到路邊停車兩台自小客車，警方找到他時渾身酒味，酒測值根本是喝到泥醉的狀況；台中市長盧秀燕在參加東信派出所所動土典禮時，聽聞再傳酒駕撞死人悲劇時再說重話強調，不容許酒駕，一定嚴懲重罰。

車禍發生在25日約6時10分，從路口監視器畫面看黑色BMW高速後方追撞機車，碰一聲巨響後，女騎士被彈飛到另一車道，當場頭部血流如注倒地，機車零件碎落一地；唯BMW未停下還揚長而去。

經路人報警，救護車到現場時，66歲梁姓女騎士遭撞後失去生命徵象，經送醫搶救仍不治；警方也調閱監視器，鎖定特定車輛查緝，而BMW肇逃後約10多分鐘後在東區東光園道擦撞另外兩台自小客車。

警方將BMW駕駛25歲的劉姓男子帶回警局訊問，他渾身酒氣，酒測值根本已達泥醉的程度，訊後也以公共危險罪將他移送。

據悉66歲梁姓婦人是到市場買菜返家途中，經大里區大智路內車道往日新路方向直行，在大智路與喬城路口由外車道變換至內車道時，遭BMW追撞，肇事原因仍待調查釐清。

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