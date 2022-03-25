車用及工業訂單強勁，鋁電容廠立隆電(2472)今年營運看好，立隆電總經理吳志銘表示，今年車用電子客戶訂單很好，預估車用電子產品營收可望年增50%到1倍，成為公司今年營運成長主要動能，全年營收亦可望優於去年。

去年下半年至今，大陸地區陸續發生限電及本土新冠肺炎疫情，且電子產業鏈持續受長短料干擾，加上俄烏戰爭導致原物料價格飆漲，通膨壓力影響終端消費市場，不過立隆電近來積極調整產品結構，深耕車用、工業自動化、電動車及儲能設備等領域，增加高附加價值的產品的出貨比重，整體營運未受太多影響，110年合併營收為99.57億元，年增27.29%，為歷年新高，營業毛利為29.28億元，年增30.51%，合併毛利率為29.42%，年增0.73個百分點，稅後盈餘為9.81億元，年增44.73%，為歷年新高，每股盈餘為6.12元。

立隆電董事會決議每股配息3.2元。

由於車用晶片供貨逐漸正常，車用電子廠開始提升產量，且數位儀表、ADAS、車聯網、行車電腦已成為主流配備，加上電動車銷售成長，電動車系統組件需求上升，目前立隆電車用訂單滿手，立隆電也上修車用產品業績，立隆電預估，今年車用產品營收可望較去年成長50%到1倍。

立隆電今年前2月合併營收為16.12億元，年增18.38%，吳志銘表示，目前車用電子跟工業客戶訂單很好，全年營收可望優於去年。