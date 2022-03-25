俄烏戰事歹戲拖棚，作為原料的廢鋼價格高漲，連帶推升用於營建的H型鋼盤價，東京製鐵、東和鋼鐵(2006)紛紛調升盤價因應。東和鋼鐵持續受惠台商回流建廠、科技業擴廠、公共工程、房地產熱絡的民間營建建案等需求帶動，鋼構、鋼筋、型鋼出貨量攀升，營運動能不滅。

東和鋼鐵去年績優、高殖利率、後市營運暢旺，本周股價最高衝上83元，突破80元關卡，並穩居30年以上高價，但三大法人逢高調節持股，周四法人聯手賣超，周五除息日首日，一度觸及74.6元平盤價，惟股價翻紅無力，目前下跌1.34%報73.6元，暫時陷入貼息困境。

日本最大電爐廠東京製鐵(Tokyo Steel)10個月來首度調漲所有鋼材價格，其中熱軋鋼捲、熱軋鋼板價格創歷史新高紀錄，用於營建的H型鋼每噸價格也調漲7000日圓至12.1萬日圓，創13年8個月來新高紀錄。東和鋼鐵主力產品H型鋼價格，第一季每公噸也已上漲3100元。

東和鋼鐵去年獲利、EPS、股利皆創新高，EPS達5.95元，擬配息6.4元，每股配息大於每股純益，主因是去年減資，導致股本下降，配發率約8成，現金殖利率逾8.5%。東和鋼鐵2月營收40.75億元，年增27.49%、月減18.8%，創同期新高；前2月營收90.93億元，年增15.14%。

東鋼目前型鋼鋼構訂單滿手，訂單能見度高，鋼筋已看到第四季，鋼結構更已達明年，加上越南廠疫情過後重拾業績動能，法人預估今年營收可望逐月增長，前2月已寫營收同期新高，首季也有望改寫同期新紀錄。

展望第二季，法人預估，需求帶動，加上全球原物料價格走強，鋼價位高，連帶報價可望不弱，營運表現高檔持續有看頭。