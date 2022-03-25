千金難買早知道！十年前沒買，現在至少得多花270萬！第一建經統計財團法人金融聯徵中心資料，年收在60萬以下的購屋族，房貸平均鑑估值，2012年Q4僅721萬元，2021年購屋族貸款房屋鑑估值則增加271萬，達992萬元，等於同樣年薪的購屋族，十年後的購屋壓力指數大增37.6%！以近10年經常性薪資變化，從2012年每人每月37,193元，到2021年43,209元，漲幅16.2%，反映薪資追不上房價增長的速度！

而觀察貸款人的年收入區間佔比，2012年時以年收60萬元以下為主力，佔43.2%，不過直到2021年，年收60萬以下房貸族，已減少10.5個百分點，僅占32.7%，反而是年收在100~200萬元，10年來增加了6.4個百分點，顯示十年間房屋總價大增，購屋人年收入門檻也被迫提高，年薪60萬以下還能負擔房貸的人，越來越少。

第一建經研究中心副理張菱育表示，10年前在新北汐止、土城、三重這些蛋白區，預算600~800萬元還有機會買到的2~3房新古大樓，對一般年收在60萬元以下的小資族來說，做好財務規劃，也有機會晉升有殼族，不過近年隨著土地、營建原物料、工班等的成本提升，房價也逐漸上漲，加上貸款利率持續走低，吸引民眾積極進場購屋，剛性需求推升房價的發展，現在新北市要買條件較好的2~3房，預算至少要1千萬元起跳。

張菱育指出，若以貸款8成、20年計算，2012年利率約2%，每月本息平均攤還，以當時平均鑑估值來算，年收60萬以下的小資族房貸約2.9萬元；而現在利率雖然降到約1.4%，但平均總價提高至近千萬元，每月則要償還約3.8萬元，也就是同樣年收的小資族，每月要多負擔8千多元，才能買到相似條件的房子。

第一建經總經理謝萬雄表示，長期觀察下來，房價就算短期有波動，但是仍長期走揚，在薪水不漲物價通膨下，更加凸顯了房地產抗通膨的效果，而影響房市價量的因素包括土地、原物料成本、房市政策、國內經濟成長和金融政策等等，市場預估國內升息可能不只有一波，提醒購屋族要自行先進行「壓力測試」，精算升息後可能增加的費用和可活用的預備金，避免造成龐大資金壓力反而付不出房貸。