Doing it all. pic.twitter.com/MUMSn9DDRX — y - Phoenix Suns (@Suns) March 25, 2022

看到保羅傷癒歸隊，戴文布克當然要用強大火力歡迎！戴文布克25日攻下全場最高49分，搭配因傷休兵15場的保羅回歸貢獻17分、13助攻，太陽最後以140比130力砸金塊，除摘7連勝與本季第60勝，太陽也以60勝14敗戰績提前鎖定本季聯盟龍頭席位。

眼見後場搭檔保羅宣告傷癒復出，最興奮的太陽球員當屬戴文布克，讓他打完前3節，就攻下43分的誇張高得分，不過面對地主金塊先發五人得分都上雙且替補射手海蘭德貢獻23分的平均火力，前3節打完，太陽仍以104比106落後。

來到決勝第4節，太陽招牌三分火力逐漸加溫，幫助太陽不僅追上，甚至取得8分超前，但打到比賽還剩1分16秒，金塊追到只差6分，可惜金塊讀秒階段發生傳球失誤，保羅最後34.8秒站上罰球線兩罰俱中，提前確保太陽的勝利到手。

太陽不僅戴文布克與保羅表現優異，布瑞吉斯也有22分進帳，艾頓16分、7籃板，克勞德12分、6籃板，果然有了保羅回歸，太陽平均且全面火力再現；金塊仍以約基奇28分、6助攻與6籃板最佳，海蘭德23分，阿隆戈登21分、6籃板。