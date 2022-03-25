2022縣市首長選舉，國民黨日前正式宣布台南市長由台南市議員謝龍介出戰，民進黨前立委沈富雄今（25）日接受採訪時，爆料過去新潮流曾經要推他選台南市長，讓他笑說若當時點頭答應，「搞不好總統都當完了！」

沈富雄今日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，在《POP撞新聞》聊到有關謝龍介出戰台南市長一事，沈富雄表示國民黨立委陳以信不對台南人的胃口，直言若有針對兩人做民調「起碼差40％！」

黃暐瀚爆料，其實在中常會宣布前，陳以信與謝龍介都不知情，謝龍介是23號當天早上才被通知可以搭高鐵過去；而陳以信的參選廣告22號才剛掛出去，結果23號就宣布由謝龍介代表參選，讓沈富雄聽完後當場笑出來。

現年82歲的沈富雄也透露，其實在他還很年輕、約50多歲時，新潮流就曾表達要提名他選台南市長，還說「我一定選得上，我如果答應現在可能是總統候選人，可能總統都做完了」，但沈富雄認為這不符合他的初心，因此沒有點頭，「這個就走旁路了！」