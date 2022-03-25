很多大老闆都有早起的習慣，以便充分利用時間，增加工作效率，然而天還沒亮就到公司也鬧出一些笑話。財信傳媒董事長謝金河透露，世紀鋼董事長賴文祥有一天5點多到公司，因為新報到的警衞不認識他，以為賴董是小偷，追著要打他。這個趣事背後，說明台灣很多老闆以公司為家，一大早巡視廠房兼運動，看這些大老闆就知道，「天下沒有白吃的午餐，任何事業都必須用心經營。」

謝金河在臉書發文指出，哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文不久向他透露世紀鋼董座賴文祥的秘聞，有一天清晨5點多賴董到公司，因為公司換警衞，新報到的警衞不認識他，以為長得像土匪的賴董是小偷，追著要打他。

「鬧出這個笑話，背後呈現的是，台灣有很多老闆以公司為家。」謝金河表示，他們早睡早起，一大早就跑去公司巡視廠房兼運動。最近新光鋼鐵董事長粟明德也說他5點多就去公司上班。

謝金河還提到，多年前潤泰集團總裁尹衍樑早上6點鐘左右就坐在辦公室，這個習慣維持到現在；環球晶董事長徐秀蘭每天上午3點58分起床，回客戶Email後，開車到竹南上班，至今仍保持晨起的作息。

謝金河強調，看大老闆們早起，就知道天下沒有白吃的午餐，任何事業都必須用心經營，台灣人的拚勁，值得大家肯定！