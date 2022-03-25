和美鎮黃金地段上的仁安路125巷22戶連棟住宅，集體崩裂，有天花板露出「一線天」，還有整面牆從天花板裂到地板，連拳頭都能伸進去了。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮黃金地段上的仁安路125巷22戶連棟住宅，集體崩裂，有天花板露出「一線天」，還有整面牆從天花板裂到地板，連拳頭都能伸進去了，住戶強調，隔壁空地蓋大樓後，就不斷出現龜裂情形了，地震讓問題加遽，縣府建設處第3度勒令建商停工，且須與受損民房賠償達成協議，才會核發使用執照。

今天住戶齊聚抗議，縣府也派員會勘，查看住戶受災狀況，有的地板破裂突起，牆壁破損嚴重，圍牆都快倒塌了，讓人看得心驚膽顫，這未免太嚴重了吧，「還能住人嗎？」，要是地震再搖一下，恐怕就慘了」。

和美鎮黃金地段上的仁安路125巷22戶連棟住宅，集體崩裂，有天花板露出「一線天」，還有整面牆從天花板裂到地板，連拳頭都能伸進去了。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮黃金地段上的仁安路125巷22戶連棟住宅，集體崩裂，有天花板露出「一線天」，還有整面牆從天花板裂到地板，連拳頭都能伸進去了。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

議員賴清美表示，和美鎮仁安路位在市街最熱鬧中心，鄰近市場與學校，近來可推出許多大樓建案，仁安路上22棟住戶反應，打從隔壁空地開始蓋新大樓、挖地下室，住戶就一棟接著一棟崩裂了，懷疑是工程牽動，地基下陷的拉扯作用力下，造成房子受損，但向建商反映，都置之不理。

最近地震搖得厲害，住戶眼見牆壁裂痕大到露出天光，地板龜裂、突起，住戶說「簡直要天崩地裂了，建商害人不淺」，住戶痛批，「身家生命產財就在這裡，建商只顧自己蓋大樓方便，不顧周邊都要無家可歸了」

建設處副處長陳威宏表示，接到通報，馬上啟動施工安全緊急機制，先對建案停工，停工後會請監造人做毀損狀況鑑定，確認受損是否有公共安全疑慮，如有安全疑慮，不會讓其復工。

建設處指出，建案從2019年12月以來，已經是第3次停工，前兩次是獨立事件，經專業技師鑑定，沒公共安全的疑慮，才依法同意建商復工。這次需得在沒有公共安全疑慮前提下，才會同意工程進行。針對民房損壞賠償部分，建商必須要在建築物完成前跟民房賠償部分達成協議，縣府才會依規定核發使用執照。

和美鎮黃金地段上的仁安路125巷22戶連棟住宅，集體崩裂，有天花板露出「一線天」，還有整面牆從天花板裂到地板，連拳頭都能伸進去了。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）