豐原轉運中心營運移轉（OT）招商作業，正式啟動！台中市交通局推出豐原轉運中心營運移轉（OT）案，預計3月底招商，今年中正式啟用營運。台中市交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心為地下2層、地上5層的多功能建築，具備客運轉運、停車及商場空間，其地理位置位於台鐵豐原車站東側，完工後，可串聯山城地區公共運輸路網。

豐原轉運中心營運移轉（OT）案招商說明會，24日由台中市交通局長葉昭甫，針對招商案內容、投資利基、營運規範及招商條件等進行初步說明，在場與會業者均展現高度投資興趣，市府期盼透過公開招商說明，吸引各優質廠商加入投資行列，共同打造豐原成為山城地區的交通樞紐。

葉昭甫表示，豐原轉運中心為地下2層地上5層的多功能建築，具備客運轉運、停車及商場空間，其地理位置位於台鐵豐原車站東側，完工後可串聯山城地區公共運輸路網，將成為豐原與山城地區人潮集散的重要樞紐，因此，市府規劃豐原轉運中心時，也將商業空間納入考量，透過人潮聚集與商業開發的結合，為豐原地區整體發展帶來嶄新氣象。

葉昭甫強調，豐原轉運中心作為台中山城地區轉運樞紐，也規劃完善停車空間，共設置汽車格301席、機車格849席，除可滿足民眾停車轉乘台鐵或客運的需求外，前往購物消費，或在地居民車輛停放的需求也可兼顧，並將導入智慧停車相關系統，使豐原轉運中心成為在地指標建築之一。

葉昭甫補充說，轉運中心結合商場開發，相信豐原轉運中心的市場前景，相當值得期待，而為引進優質廠商投入營運，該局現正依促參法等相關規定辦理招商作業，預計3月底招商，今年中正式啟用營運，希望透過民間企業的專業能力，擴大公共建設服務機能，除提供民眾優質的乘車環境外，也活絡商業發展，共創民間企業及地方繁榮的多贏局面。

台中市交通局透露，豐原轉運中心地理位置良好，交通方面有台鐵及客運可往返市區或深入東勢、新社、和平等山城地區，短程也可運用iBike穿梭於豐原景點或小吃攤，使用私人運具的民眾，也有對應的停車空間，交通設施相當完善，而轉運中心建物主體，也將招商引入零售服務，帶來消費人潮，促使豐原地區發展更蓬勃。

豐原轉運中心招商說明會，現場吸引許多潛在廠商到場交流意見，與會業者也對豐原地區未來前景看好，並對轉運中心有高度投資意願；豐原轉運中心預計3月底招商，歡迎業界踴躍遞件參與。