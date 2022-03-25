3月進入尾聲，即將迎接4月，運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬牛、雞、蛇的人4月能迎接好運，身邊出現貴人，賺錢變得輕鬆，心中願望能實現，一整個月過得無憂無慮。

▍1.生肖牛

屬牛人充滿自信，態度沉穩，面對突發狀況也能維持冷靜，立定目標就會堅持到底，受到周遭人的信賴。屬牛人在3月運勢不佳，霉運不斷，終於在4月鹹魚翻身，好運開始降臨，心中的目標都能順利達成，而且有望獲得額外金錢，可能是加薪或是得到獎金，生活品質也能得到提升，一整個月過得無憂無慮。

▍2.生肖雞

屬雞人充滿正能量，遇到挫折不會被擊倒，態度非常樂觀，會督促自己不斷進步，而且他們人緣好，能團結身邊的朋友一起努力，4月屬雞人的好運到來，月初就會碰到難得的好機會，收入有望增加，身邊不斷出現貴人，創業者業績明顯提升，盈餘不斷，一整個月會遇到很多機遇，能即時把握，生活過得順心如意，手頭寬裕，不需為經濟煩惱。

▍3.生肖蛇

屬蛇人過去一段時間壓力很大，身邊出現很多難題，讓他們一時間失去信心，不過來到4月後，家人會伸出援手，提供有力的援助，身邊的困難一一解決，工作上越來越順遂，身邊也會出現貴人，抓住機會能有亮眼的表現，屬蛇人不會因此驕傲，能夠好好把握幸運，把荷包賺滿滿。