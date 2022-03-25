參加別人的婚宴，最苦惱的莫過於紅包應該包多少才合理，有男網友詢問，10年前結婚同事包了2000元紅包，最近換對方要結婚了，考量物價上漲、通貨膨脹，到底要回包多少才合理？貼文引起熱烈討論，許多人嘆物價上漲但薪水沒漲，照習俗回禮再貼200元或以上就好。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，自己10年前結婚，在雲林辦流水席宴請親友，當時一名同事包了2000元祝賀，現在換對方要結婚了，也是辦流水席，但有個問題讓他很困擾，詢問「考量物價上漲跟通膨，請問我要包多少？」

此話題引起熱議，不少人哀怨雖然物價上漲，但薪水沒漲，包個2000元或按照習俗回禮再貼200元以上就好，「一樣2000元啊，你薪資又沒漲」、「交情不好2000元包回去，人不去」、「通常可以2000元或是加個200元」、「包2600元剛好補上10年通膨」、「後包的回禮要加600以上」。

其他網友則認為，原PO已婚，如果帶妻子一起出席，包3600元會比較合適，「如果當初只來一人包2000元，至少要包3600元起跳了」、「現在基本3600元起了吧」、「3600元最適合」、「除了彼此交情外，還要看對方請客的方式和地點，以及你這邊出席的人數來決定」。