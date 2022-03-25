一名高中女學生清晨五點走路搭捷運上學，遭黃姓男子騎車撞倒、當街壓制性侵，直到有人經過發現才獲救。警方根據監視畫面逮到黃男，黃男辯稱女學生像他前女友才吸引他下手，訊後被依強制性交罪移送。檢方認為黃男有再犯逃亡之虞，向法院聲押獲准。

警方查出，16日清晨5時許黃男從住家騎機車外出、尋找下手對象，一路逛到某捷運站附近，看見身穿制服的女學生獨自一人走在人行道上，直接騎車撞倒女學生，再用手摀住她的嘴並用手指性侵得逞。

女學生拼命掙扎，1、2分鐘後有路人經過，黃男才罷手，逃跑前還對女學生說「不要跟他在一起」。

女學生哭著跑回家，在爸媽陪同下報警。警方調閱案發現場附近監視器畫面並逮獲黃男。監視器畫面顯示，黃男作案相當狡猾，出發前換上黑衣黑褲，還刻意用安全帽擋住車牌，甚至為了避免留下指紋，還戴著工業用棉手套犯案。

檢方發現，黃男逃離現場後，黃男又立刻換裝，明顯企圖逃避警方的追緝。黃男偵訊時坦承不諱，表示很後悔，但強調當時不知道為何會這麼做。警詢後依強制性交罪嫌移送，高雄地檢署複訊後認定黃男是隨機犯案，有再犯和逃亡之虞，維護本市婦女安全，向法院聲請羈押獲准。