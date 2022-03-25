大S（徐熙媛）月初恢單106天後閃電再婚20年前的舊愛「酷龍」成員具俊曄，引發各界關注。男方在消息曝光隔天，以大S老公身分抵台，經過10天隔離，直奔大S豪宅進行7天自主隔離，今(25日)凌晨突在IG發文求助，沒想到和兩人20年前約會的餐廳有關，對於姐夫如此貼心舉動，小S也做出了回應。

其實小S前男友黃子佼日前在記者會上被問大S閃婚具俊曄相關問題，他透露20年前和具俊曄、大小S在韓國出遊時吃過醬蟹，非常好吃；小S也在受訪提及，醬油蟹蓋飯的美味，可惜後來到韓國後再也找不著店址。

消息傳回韓國，具俊曄可能看到韓媒報導，貼心想替姊妹倆找尋記憶中的美味。他今凌晨突然在IG發文，貼出2張照片搭配文字，表示有個店名叫「PRO醬蟹」，接著問：「但這裡還有營業嗎？之前去好像消失了，想確認如果搬家的話新的住址在哪，看是否有人知道可以跟我說。」

而小S得知後剛對《中時》做出回應：「他應該是將來想帶我們去吃吧，因為我一直跟他唸唸唸那個生螃蟹拌飯。」