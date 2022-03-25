一名自稱「阿忠」的特戰兵日前寫一封公開信給總統蔡英文，批教召用的裝備是全新的，志願役的裝備卻要自購，引發各界關注。蔡英文相當關切阿忠提到的個裝問題，據了解，她近日內將會親自前往視導特戰部隊第五營戰術行軍訓練，並與正在進行戰術行軍演訓中的「阿忠」相遇，並將親自對阿忠及所屬部隊，說明國軍個裝籌補的現狀與政策。

據了解，阿忠去年才服役，至今不到1年，並非服役2年，而其所謂沒發到戰鬥個裝是誤解，經過清查，其實都有發放，但確屬庫存堪用品的舊品，引起他的不平。

據了解，陸軍特戰指揮部每年均會舉辦多次「戰術任務行軍訓練」，並由各特戰營輪流演訓，今年第一梯次從3月15日起，將連續進行18天，行軍總長457公里的戰術行軍任務。

這次參與演訓的特戰第五營，就是投書小英的特戰兵阿忠服役單位，演訓從桃園龍潭特戰指揮部「武漢營區」出發，一路行軍並進入桃園及新竹各地戰術位置。

軍方表示，特戰部隊必須要能全天候、全方位、全縱深作戰，依任務特性適切選擇空中或地面機動，有效發揮部隊戰力，目前演訓方式以徒步及乘車並行，結合多元方式、場景，也不再侷限山線或是海線，而是針對敵情威脅，在不同的場域及天候下訓練。