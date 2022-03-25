民眾黨立法院黨團表示，希望朝野優先把18歲公民權能夠送出立法院，郊遊公民複決，其他修憲議題未來持續討論凝聚共識。（林縉明攝）

立法院會今天將進行公民權下修至18歲修憲案表決，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠呼籲，修憲門檻高，希望不要功虧一簣，落實各黨派承諾還權於青年，落實青年參政。至於若修憲案立法院順利交付公民複決，是否要併年底選舉一同舉行，民眾黨立委張其祿表示，原則上不主張公投綁大選，但公民複決與公投不同，修憲案也不是年年有機會，若沒有跟全國性選舉一起舉行，恐難以通過高門檻。

邱臣遠指出，各黨派對於修憲有不同主張，像是民眾黨除推動18歲公民權，還有聯立制、降低修憲門檻、動保入憲等修憲主張，但經過朝野協商，目前僅有18歲公民權朝野有共識，希望各黨放下分歧，讓18歲公民權能夠送出立法院，其他修憲議題再來持續討論凝聚共識。

去年底公投綁大選，民進黨以會造成選務混亂等原因反對，如今修憲公民複決卻主張綁大選，引發議論。

對此，張其祿表示，公投綁大選跟公民複決不一樣，修憲並非年年有，且修憲門檻高，公投則是有規定的時間，兩者概念不同，如果以現行規定，若修憲案公民複決不跟重要選舉綁在一起，要通過修憲確實有困難。

張其祿說，修憲仍有許多未竟之功的地方，包括降低修憲門檻、動保入憲、政府體制、降低修憲門檻等，現在修憲門檻在實務上如果不跟大型選舉結合一起舉辦，恐難以通過修憲門檻，公民複決不是一般公投，兩者沒有矛盾，公民複決可以跟大型選舉合併舉行。