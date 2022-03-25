日福島縣外海規模5.1地震 無海嘯危險 12:392022/03/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本時間今天中午過後，約12時8分（台灣時間上午11時8分），東北地區觀測到規模5.1地震，最大震度4。震央在福島縣外海，這起地震沒有引發海嘯的危險。 日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳的資訊報導，這起地震震央在福島縣外海，地震深度50公里，規模5.1，最大震度4。 福島縣的雙葉町、大熊町、浪江町觀測到震度4、宮城縣及福島縣部分地區觀測到震度3，東京都、神奈川縣部分地區觀測到震度1。（編輯：郭中翰）1110325 福島規模7.4強震 重啟核電遇阻 強震夜襲 台南3水庫健檢無異狀 #觀測 #福島縣 #規模5 #震度 #外海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投地震 雲林、嘉義震度4級尚無災情傳出 23:592022/03/19 社會 日本岩手縣外海規模5.5地震 無海嘯威脅 23:472022/03/18 國際 台中3級地震 盧秀燕：幸無災情通報 中捷無異常 00:012022/03/20 生活 比利時宣布 2025廢核計畫延後10年 04:102022/03/20 話題觀察 日本東北強震 半導體相關生產暫無礙 19:512022/03/17 財經 日本岩手縣18日又震 與16日強震關聯暫不明 12:382022/03/19 國際 當地48年來最大震 氣象局：3天內當心5.5以上餘震 02:432022/03/23 生活 日本種子島外海漁船失火 船員4獲救4失蹤 16:192022/03/21 國際 日本東北規模7.3強震 可能是311大地震餘震 03:382022/03/17 國際 專家示警 台灣進入地震活躍期 04:102022/03/24 生活新聞 福島外海強震殃及發電廠未復原 東電籲企業節電 12:562022/03/21 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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