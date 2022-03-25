日本時間今天中午過後，約12時8分（台灣時間上午11時8分），東北地區觀測到規模5.1地震，最大震度4。震央在福島縣外海，這起地震沒有引發海嘯的危險。

日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳的資訊報導，這起地震震央在福島縣外海，地震深度50公里，規模5.1，最大震度4。

福島縣的雙葉町、大熊町、浪江町觀測到震度4、宮城縣及福島縣部分地區觀測到震度3，東京都、神奈川縣部分地區觀測到震度1。（編輯：郭中翰）1110325