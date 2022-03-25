振宇五金（2947）不受疫情干擾，2021年財報亮眼，合併營收為17.3億元，年增9.24％，稅後淨利1.1億元，年增9.67％；毛利率表現39.12％，推升0.47個百分點；EPS 6.26元亦優於前一年，預計今年持續展店至70家。

振宇五金目前全台營業據點64間門市，透過在地化經營及專業諮詢服務，帶動會員數及客單價的穩定成長，年營收表現亦突破歷年新高，另為提升市占率，振宇五金以每年10％門市成長數邁進，預期今年度門店數可達到70間的里程碑。

且因應南台灣物流配送，振宇五金順利標得台糖位於高雄市鳳山區正義段41地號之土地招標設定地上權，未來將做為南部倉庫使用，以強化南部門市到貨能力，提升整體物流效能。

此外，為了打造專業五金修繕平台，預計今年度在各區域推出百場以上的修繕教學課程，其中2月分即舉辦的電鑽壁虎教學課程，3月分正進行中的修繕課程則為門鎖更換，廣受好評；為成為全台最大專業五金修繕賣場，振宇五金更積極參與台中市政府住宅發展工程處之招商合作計畫，期結合在梧棲地區的社會住宅，打造專業便利修繕平台，成為該社區的五金專業修繕賣場，並透過在地化經營，深耕梧棲，活絡在地的經濟活動。