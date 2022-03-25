鑑於通膨預期上升及俄烏衝突讓前景不明，墨西哥央行24日宣布升息2碼，政策利率連七升來到近2年新高。但墨國總統羅培茲．歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在央行政策聲明公布前就透露會升息2碼，引發干預央行獨立性爭議。

墨國央行理事會的5名成員無異議通過，隔夜利率目標上調50個基點來到6.5％，攀抵2020年4月來最高水位。這是央行自去年6月至今連續7度升息，也是接連3次升幅達2碼。

除基於通膨及俄烏戰事，墨國央行周四的貨幣決策也是考量到全球貨幣環境趨向緊縮。美國聯準會上周做出睽違3年多的升息決策，聯邦基金利率調升1碼，主席鮑爾本周發言更鷹，暗示不排除加息幅度擴大至2碼。

而就在墨國央行發布貨幣決策的數小時前，總統歐布拉多在例行記者會上大談通膨，也提到聯準會升息，然後話鋒一轉透露，墨國央行投票決定利率升50個基點到6.5％。他說:「央行昨天一致做此決定，我們尊重央行的自主性。」