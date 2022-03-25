中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價25日報6.3739，較上個交易日跌99點，兩連跌，上個交易日報6.3640。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）未跟隨，今早高開58點，報6.3639，上個交易日即期匯率收盤報6.3697。

有外資行交易員稱，中國貨幣政策仍有寬鬆空間，外資繼續呈現流入態勢，短期人民幣不會直接向6.4調整，較大機率維持區間震盪。預計此輪人民幣調整空間有限，因中國高層表態下金融市場有望保持穩定。

但法國興業銀行策略師Albert Edwards表示，日元進一步貶值也可能對東亞最大經濟體產生重大影響。面對一個主要地區競爭對手的貨幣貶值，中國可能會考慮讓本幣貶值。2013～15年日元超級疲弱，壓低了其他亞洲競爭對手的貨幣，最終導致2015年8月的人民幣貶值

Edwards指出，人民幣已經在承受著下行壓力，中國人民銀行上周通過人民幣中間價推動人民幣走低，此外中國進一步放鬆貨幣政策的前景正在升溫。再加上新冠疫情帶來的抗疫封鎖措施以及對經濟增長的擔憂，人民幣可能還有下跌空間。