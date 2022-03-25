美國稱與中國達成審計協議的猜測為時過早。陸港兩地股市25日開盤下跌。

上證指數開盤報3,247點，跌3點或0.1％；10：11報3,251點，漲1點或0.03％。深指開盤報12,315點，升9點或0.08％；現報12,290點，跌14點或0.12％。

滬深300指數開盤報4,249點，跌2點或0.05％； 創業板指數報2,702點，跌3點或0.13％。

港股24日收低逾200點，結束連續兩日漲勢，隔晚中概股跑輸美股大盤，港股25日早盤開低逾200點。

恒指開盤跌210點或0.96％，報21,735點。之後跌幅收窄，現報21,857點，跌88點或0.4％。

國指開盤跌83點或1.12％，報7,444點。科指低開1.26％報4,550點。

指標個股方面，騰訊、阿里巴巴開盤跌逾2％，京東跌近4％。京東物流折讓10％向京東集團等配股淨籌85億港元，股價開盤跌9.8％報20.75港元。

美國上市公司會計監管機構表示，將繼續與中國監管機構進行接觸，以獲取審計報告記錄，但目前尚不清楚中國政府是否會按照美國新上市法律的要求批准美方獲得這些記錄。美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）表示，最近媒體對協定即將達成的猜測「為時過早」。若達成協議，將阻止數百家中國公司被美國證券交易所除名。