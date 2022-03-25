大里某國中24日中午傳出國一男學生墜樓悲劇。(馮惠宜攝)

台中大里區某國中24日近午傳出國一男生墜樓身亡悲劇，事後有家長在社群網路表示，聽聞孩子說該名男學生長期在校受到霸凌，唯該校則表示已展開調查，未現網路所言狀況；對此台中市議員李天生透露，曾獲報該生在校內遭到排擠、霸凌，他請校方及教育局好好介入輔導，沒想到還是發生悲劇，令他感到相當遺憾。

國一男學生墜樓後就有家長在「爆料二社」指稱聽兒子說，該學生長期被同學霸凌，事發前還有過爭執，發生這樣的事，讓他很心痛…，「一個孩子就這樣走了，讓他很心痛…」

台中市議員李天生則透露，台中市議員李天生透露，今年剛開學時，就接獲民眾表示該名學生在校內遭到排擠、被同學潑水等方式霸凌，他請校方及教育局好好介入輔導，沒想到還是發生悲劇。

對於外界傳聞，校方表示，該男學生國小是籃球隊，和同學相處沒有問題，偶爾有言語玩笑，但目前調查並沒有發現有遭霸凌情事，也會在完成調查時給家長交待，25日晨會時也召集所有班導師開會，希望對全校學生進行相關輔導，防止再有學生因情緒波動做出無可挽回的舉動。

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