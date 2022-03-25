衛生局經過現勘對外說明化工廠環境狀況，該工作場域屬於大面積開闊場域，共有7部機台一字排開，從業人員分布在機台周邊工作，除了操作機台的員工還有包裝師、品管師等職業，共用場域則有電梯、男女廁所及3樓休息室。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

由於高中生母子曾於3月13日到鳳山區鳳大餐廳參加喜宴，衛生局目前已經向餐廳取得桌次圖，並掌握人員名單，以釐清相關傳染風險。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄近日傳出前鎮化工廠群聚案，幸虧群聚案暫時並未擴大，25日無新增本土確診個案，市府針對化工廠、瑞祥高中、左營社區篩檢站共5460人擴大採檢均為陰性，但高雄市長陳其邁表示，未來可能還會有居家隔離期間發病確診的個案出現。

雖然25日無新增本土確診個案，但市府防疫團隊仍舉辦防疫記者會對外說明目前疫情狀況，陳其邁表示，化工廠群聚案發生後，市府針對風險區域擴大採檢，包含在化工廠周圍設置的前鎮社區篩檢站1902人、瑞祥高中師生2413人、左營社區篩檢站1145人，共5460人全數均為陰性。

高市府衛生局表示，經過疫調緊急匡列職場、同住接觸者、社區接觸者等三圈風險對象共804人，由於高中生母子曾於3月13日到鳳山區鳳大餐廳參加喜宴，目前已經向餐廳取得桌次圖，並掌握人員名單，以釐清相關傳染風險。

另外，衛生局經過現勘也對外說明化工廠環境狀況，該工作場域屬於大面積開闊場域，共有7部機台一字排開，從業人員分布在機台周邊工作，除了操作機台的員工還有包裝師、品管師等職業，共用場域則有電梯、男女廁所及3樓休息室 ，據了解，員工每日中午休息時間大概20分鐘左右，部分員工會在休息室內拿下口罩一起吃飯並分享食物，研判也是造成此波職場群聚感染最主要的原因。

陳其邁表示，發現化工廠群聚案第一個案例時，防疫團隊就已經迅速大範圍匡列，但發現工廠內機台間並非分離，且廠內屬於密閉公共空間，所以這些匡列隔離對象仍在密切監測中，依據以往經驗，匡列對象曾與確診者密切接觸，加上病毒對疫苗突破性感染，未來可能會於居隔期間發病確診，但社區風險不高，請民眾放心。