上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏25日在疫情防控新聞發佈會上表示，疫情病毒持續變異，Omicron已進入第二代，上海此次流行的Omicron亞型變異株BA.2的RO值應該是9.5，相當1個人可以傳染到10個人。這對比2020年初期1個人R0值約2.5到3之間，傳染力增加3到5倍，但強調目前上海的非管控區域確診數能降到一定水準，意味轉折點必會出現。

張文宏說，如果算一個非常簡單的算式，一個人可以傳10個人，代際之間潛伏期也在縮短，基本3天可以傳一代。最早是1個人，3天以後就是10個人，6天就是100個人。如果這個人在外面充分和大眾接觸，10天可能就傳1000個人。

據澎湃新聞引述張文宏說，這就是所謂的指數級上升，如果不採取有效防控，這個數據從3月10號到25日為止正好半個月，這個級別原本應該接近至少是幾萬人的水準。

張文宏更表示，現在雖然確診數據在上升，但指數級上升趨勢被打斷，尤其是非管控區域的病例數比例，透過大數據觀察應該是10％左右、不斷在下降。他說疫情初期約3月10號的非管控區域發現病例比這個要高。目前降到這個水準，意味著疫情轉折點必定會出現。

至於現場被提問，戴口罩能不能防得住Omicron的傳播，張文宏說口罩不能完全防得住，但在整個防控環節中作用重大。