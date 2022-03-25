台北市大安區成功中繼市場上周風光開幕，市長柯文哲施政報告聲稱市場改建工程將在2024年3月完工，議員鍾沛君25日質疑，廠商說工期將延後384天，且經費估算必須增加2.7億，但市府最多可補助6963萬，根本不可能如期完工，炮轟柯文哲「誰呼攏你讓你來呼攏議員。」

柯文哲今赴議會施政報告，鍾沛君指出，柯文哲說很多市場要留給下一任市長剪綵，講得太輕描淡寫，前提是要真的完工，下一任市長才有剪綵機會，成功中繼市場上周風光開幕，柯文哲到場說「如果不是柯文哲這個瘋子否則蓋不起來」，但很多人卻說「瘋子才會覺得說蓋得起來」。

鍾沛君表示，成功中繼市場從決標、開工到最後，經歷3次契約變更，主體工程還沒蓋，光是中繼市場已追加7000多萬，本來很期待柯文哲在施政報告可以比較負責任告訴大加市場改建遇到的難題，如果合理要追加預算，議會也會支持，但卻避重就輕，沒有面對原物料漲價、缺工問題，經費和必須延期時間都沒有提，不知道是時間的關係，還是下面的人在呼攏。

鍾沛君說，如果要繼續蓋下去，一定會追加預算，工人一定會不夠，這麼大本的施政報告書都沒看過，報告告訴大家成功市場改建工程在2024年9月會完工，現在看起來是不可能，柯也坦言不會如期完工，她痛批柯文哲「誰呼攏你讓你來呼攏議員。」

她強調，市府必須誠實面對問題，廠商說工期至少要延後384天，這還是是3周前提出的事，如今柯文哲到議會報告，卻還聲稱2024年9月可以完工，根本是浪費大家時間，依物價調整補助規定只能補貼6963萬，廠商估算增加到2億7000萬，怎麼辦？

對此，副市長彭振聲回應，廠商做下去會虧2.8億，一輩子的錢就虧掉了，不過很難突破法令；柯文哲說，成功市場的確是工程上的危機，廠商財務有點危機，有可能換廠商，最近市府內部有討論，廠商撐不下去，倒掉再重來也很麻煩，這是危機，但要有合法程序解決爭議。