台北市勞動局長陳信瑜爆出行政不中立爭議，陳信瑜今承認自己有預擬辭職聲明，自身行為一旦影響長官時，願意斷然請辭。根據辭職聲明曝光片段，竟寫下「榮耀請辭聲明」，更提到「因為萬安拉警報而演出的一齣荒唐戲」、「以一個選總統的規格剿殺不是參選人的台北市勞動局長」。

台北市議員黃郁芬今早於質詢時表示自己接獲陳信瑜請辭聲明，向市長柯文哲求證是否為真。陳信瑜隨後在答覆議員王志冰質詢時，承認這份辭職聲明確實是她預擬的，因為自身行為一旦影響長官時，願意斷然請辭。

根據黃郁芬揭露的請辭聲明內容，其中竟以「陳信瑜榮耀請辭聲明」為題，其中提及「因為萬安拉警報而演出的一齣荒唐戲」、「蔣萬安真的拉警報嗎？請看看台北市國民黨議員如何以一個選總統的規格剿殺不是參選人的台北市勞動局長，真的，萬安慘了！」

最後還寫到「...榮耀，我請辭，只因為我在周六日該做的事，到周一到周五來做」。

黃郁芬批評，這是完全不了解議員在抗議、氣憤什麼。柯文哲再答稱，「我不曉得，我當市長沒有接到請辭的信」。黃郁芬追問，她要問柯文哲是否為真？若陳信瑜請辭會接受嗎？柯文哲表示，「不會啊，凡事都要調查清楚再講，這是假新聞」。