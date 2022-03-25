朝鮮25日宣布，日前經最高領導人金正恩直接下令，已成功試射新型的洲際彈道導彈(ICBM)火星17（Hwasong-17）。

根據朝鮮官媒KCNA(朝鮮中央通訊社）報導，在試射現場全程觀看的金正恩強調，朝鮮將為對抗美國帝國主義，做好長期抗戰準備。朝鮮這種新戰略武器，將會讓全世界再次清楚知道朝鮮的軍武力量。

KCNA特別用英文長篇報導這次試射過程，文內金正恩也提出警告，任何侵犯到朝鮮國安的勢力，都應該要了解不得不付出慘痛的代價。同時，KCNA也提到，在金正恩幾乎是日日指導下，自製研發的火星17可做為核戰威懾的一種手段。

據悉，火星17發射後到達最高高度6,248公里處，然後花了4,052秒，將近68分鐘又飛行1,090公里，最後精準命中位於東海預先設定的目標。

24日，韓國軍方表示，在當日當地時間下午2點34分曾偵測到，火星17從朝鮮首都平壤的順安(Sunan)機場發射，飛到超過6,200公里最高高度後，又飛行約1,080公里。

韓國軍方此番談話，可證明KCNA所言不假。

就在24日朝鮮試射火星17不久後，韓國總統文在寅馬上召集國安會（NSC）並主持緊急會議，強烈譴責朝鮮試射火星17。同時，美國也嚴詞砲轟朝鮮試射導彈一事，並呼籲朝鮮要立刻停止破壞安定的行為。

朝鮮上一次試射ICBM是在5年前的2017年，當時文在寅剛上任，美國總統則是川普。朝鮮半島愈來愈不平靜，因為從2022年迄今，短短3個月內，朝鮮已用包括試射導彈等方式，12次展示自己軍武實力。

ICBM這種超長程導彈之所以可怕，是可裝載1枚或多枚核彈頭，且比近程或中程能執行更遠的任務，以及發揮更強的打擊力。