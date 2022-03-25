慢性B型肝炎是肝癌的危險因子，現行健保給付抗病毒藥物以病毒量和肝功能ALT為標準，但國內最新研究發現，突變的B肝病毒株不僅可以躲過免疫細胞偵測，還會悄悄堆積在肝細胞，這些處於「灰色地帶」的病人，即使病毒量不高，最終仍可能發生肝癌。專家建議可採用「肝癌危險量表」做臨床評估，如大於或等於9分，未來10年內發生肝癌風險高，應立即使用抗病毒藥物治療。

台北榮民總醫院及陽明交通大學團隊共同發表B型肝炎研究，顛覆了過去對於B肝健康帶原者的觀念。台北榮總醫學研究部研究員梁毓津指出，帶有PreS／S基因突變的B肝病毒株，病毒表現抗原（HBsAg）可躲避B細胞和T細胞的免疫辨識，病毒也無法有效釋放到血液中，反而堆積在肝細胞內質網，影響粒線體功能，導致肝細胞凋亡，最終引發肝癌。

過去認為病毒量小於2000單位、肝功能ALT小於80單位的B肝患者不需要治療，但陽明交大臨床醫學研究所講座教授吳肇卿提醒，可別以為肝臟沒有太多發炎就沒事，突變的B肝病毒會寄生在肝臟中，慢慢破壞肝臟，最終仍可能導致肝癌；50歲以上或硬化肝癌的患者中，約有5到6成都帶有這樣的基因突變。

陽交大團隊和全台6家醫學中心合作，針對749位病毒量小於2000或ALT小於80的B肝患者，分析找出有意義的肝癌因子，且使用抗病毒藥物可顯著降低肝癌機率，並經過加權設計成「肝癌危險量表」，包括5項指標：年齡（40到49歲為1分、50歲以上為5分）、性別（男性3分）、肝癌家族史（5分）、病毒量（大於2000為1分）。

吳肇卿指出，根據估計，約有12％的B肝患者、相當於20萬人處於不符合健保給付標準的「灰色地帶」，這套簡易量表可提供這些患者預測發生肝癌的風險；如大於或等於8分即為肝癌高風險群，如大於等於9分，建議應立即接受治療。

吳肇卿表示，目前健保署正在積極討論B肝抗病毒藥物擴大給付標準，大方向是會放寬，但細節仍待討論，其中「家族史」是目前醫界較有共識的危險因子；他建議，運用具有實證基礎的簡易量表，將大於或等於9分的B肝帶原者列入健保給付，是符合成本效益的做法。