國民黨新北市議員初選登記最後一日，新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門、）議員陳偉杰率領侯家軍呂家愷、蔡畹鎣、戴湘儀、吳訓孝完成初選登記，5人以「青出於藍、一起投藍」口號宣示要以「為新北做事」初衷投入選戰，希望為國民黨爭取更多議員席次。

五人表示，堅持市政要遵循市民意志、堅持為民做事不打口水戰、堅持市政規劃以市民優先、堅持市民權益不容侵害，無論各黨都應以民意為優先，而非以黨意為依歸與民眾脫節，尤其是年輕人的聲音，更應予以採納重視。

陳偉杰指出，上一屆他在缺乏競選資源的情況下，接受協調投入新北市第一選區參選，建立起外界所謂的「陳偉杰模式」，讓年輕人投入需要他們的地方。陳偉杰說，因為這些選區需要年輕人，更需要新思維、新氣象與新的服務，而現在國民黨內更需要年輕人的投入，來推動國民黨改革。

陳偉杰表示，本次五位參選人登記活動並不華麗，也沒有大陣仗，參選目的純粹為響應國民黨號召青年參政，並以侯友宜市長「了解新北、為新北做事」的初衷參與選戰，未來定能以做事不作秀的態度為民服務，希望民眾給予全力支持。

本次五位參選人登記選區為呂家愷（土城、樹林、三峽、鶯歌）、蔡畹鎣（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）、戴湘儀（新莊）、吳訓孝（三重、蘆洲）、現任議員陳偉杰（淡水、八里、三芝、石門）。