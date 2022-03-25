桃園市劉姓男子去年到改制前的桃園農田水利會申請租用該會土地作為停車場使用，為讓申租順利，劉男涉嫌將裝有現金3萬的茶葉罐交給水利會承辦人，檢方偵辦後，認劉男坦承犯案，相信沒有再犯之虞，給予緩起訴處分並向公庫支付5萬元。

桃園地檢署調查，劉姓男子去年3月申請租用位於桃園市桃園區中路地段的土地，4月又到桃園水利會找財務組蔡姓承辦人、李姓組長，並將裝有現金2萬及1萬紅包的茶葉罐，並交給不知情的蔡男、李男，2人將茶葉放在公共區域上，黃姓工友整理茶葉禮盒時，發現內有現金，趕快告知蔡男，並轉通知李男，隨即向上通報，並由桃園市調查處移送偵辦。

檢方認為，農田水利會為公法人，職員視同公務員，劉男偵訊時坦承犯案，檢方認為，劉男所為涉犯貪汙治罪條例第11條第4項、第2項，向法定公務員關於不違背職務行為刑求賄賂罪，但劉男坦承犯行，且無刑案紀錄，堪認一時失慮，方肇犯行，信其歷此司法程序應有警惕，並無再犯之虞，認以緩起訴為適當，並向公庫支付5萬元。