女星馨亞（謝儀諪）被經紀人告侵占刑事罪，遭控違法和球團「桃園雲豹」簽約，成為該球團啦啦隊隊員，除此之外還侵占經紀公司的打歌服，公司花費數萬元找設計師來製作，價格不斐。針對此事，馨亞昨日（24）現身中山分局配合調查，事後在自己的Instagram爆料當初韓國進修等經歷都是前經紀人捏造出來的，而她因年幼只能配合。

馨亞回應經紀人指控「這些治裝費跟成本都是從我接案的費用裡面去扣除，所以應當就是我的東西，一直都放在我這裡，送洗費也是我出的，理當這就是我的服裝。」，同時反控經紀人失職，去年年收入不到1000元，彼此沒有互相信賴，去年就委託律師寄出存證信函，表明解除合約，現在自己沒有經紀人，工作也都是靠自己接洽，讓前經紀人不要毀謗。

而經紀人這邊指控，當初花了400、500萬元替馨亞出單曲、出書，甚至讓她預支薪水，無法理解這些指控。經紀公司表示2018年時馨亞又續約了兩年，當初跟公司預支的數萬元至今未還。提醒她和桃園雲豹是違反條約，文末強調和馨亞合作的單位，經紀公司將追究法律責任。雙方各說各話，讓外界霧裡看花。

前經紀人在馨亞的粉絲專頁上貼出手寫信，詳細指控兩人的糾紛細節，而馨亞在隔一個小時後在Instagram回應，自己當初被媒體冠以南韓知名經紀公司「SM練習生」，過去經歷全都是經紀人杜撰，並要求她照稿演出。馨亞如今剪了一頭短髮，有感而發表示「所有程序皆以進入司法程序，我不會再多做回應、沈重的無奈都無需再忍耐，被迫說的謊言都無需再言。沒有什麼韓國練習生。與桃園雲豹合作之後才發現，原來我喜歡的演藝事業是這樣子，我才更加堅定自己的立場。」