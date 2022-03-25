指揮中心已放寬非本國籍商務人士訪台措施，教育部近日發函各級學校，聘期超過6個月、獲核發不加註停留期限簽證的外籍教研人員，家屬如需一同入境台灣，可依外交部規定，同時遞件申請依親簽證。

教育部16日發函各校，並在公文指出，大專延攬外籍教師、研究人員及博士後研究員訪台，適用非本國籍商務人士訪台措施，直接到駐外館處申請，不用再透過學校層層上報。

教育部23日行文各校強調說明，外籍配偶及未成年子女可於外籍教研人員取得有效居留證後，依指揮中心民國110年12月3日放寬措施，自行辦理訪台依親。

教育部在公文提到，外籍教師聘僱許可期間超過6個月、獲核發不加註停留期限的居留特別入境許可（簽證），申請人的外籍配偶及未成年子女，可同時遞件申請依親簽證，一起入境台灣，不用再尋求教育部專案辦理。

除此之外，教育部也指出，外籍教研人員及其家屬入境後仍受指揮中心相關檢疫規定規範，檢疫天數已於本月初從過去的14日縮減為10日。

教育部強調，除了需滿足10天檢疫期外，之後還需進行7天自主健康管理，期滿後才可進入校園執教。