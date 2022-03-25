國民黨台中市黨部主委林敏霖25日表示，台中巨蛋在前市長胡志強任內就得到中央支持規畫興建，盧秀燕2018年上任後，回歸胡志強規畫的原址，力拚今年動土。（盧金足攝）

台中市民期待的台中巨蛋預計今年動工，但遭綠營唱衰，也質疑市長盧秀燕將巨蛋由崇德路與松竹路口，遷回原址的14期重劃區有圖利之嫌，國民黨台中市黨部主委林敏霖25日表示，一座國際級城市都會有一座巨蛋，這一座指標建築物，象徵台中發展充滿活力，但巨蛋早在前市長胡志強任內就得到中央的支持規畫興建，盧秀燕2018年上任後，回歸胡志強規畫的原址，力拚今年動土。

民進黨市議員近日對台中巨蛋提出批評，稱巨蛋遷址有圖利之嫌，再次引發藍綠交火。

國民黨台中市黨部發言人許育璿指出，2013年內政部已經通過台中巨蛋計畫，盧秀燕2018年上任後，力拚今年動土，對綠營質疑巨蛋土地變更還要拖上幾年，2020年4月都發局就在北屯區公所舉辦台中巨蛋用地變更說明會凝聚地方共識。

市府表示，台中市已於2017年7月躍升為全台第二大城，隨著台中都會區運動產業及休閒娛樂商業持續擴大，台中需要一座兼具室內大型運動場館及休閒遊憩設施的綜合性場館。

「台中巨蛋體育館」選址評估歷經多年，備受市民期待，盧秀燕克服重重難關，積極推動巨蛋興建工程有成，預計將於今年動工，並於2026年竣工，未來營運以促參方式引進專業團隊經營。

巨蛋計畫回歸於14期重劃區環中路一段、榮德路西南側用地，占地6.95公頃，市府投入總經費65億元，預計於2022年7月動工，可容納1萬5500觀眾席以上。

巨蛋規畫包含符合國際標準的主場館、副場館、實驗小學、附屬事業。不僅可提供室內籃球、排球、羽球、網球，以及包括擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等技擊類運動的專業運動賽事場地，更能作為大型展演及藝文交流活動的多元場域，打造酷運動酷城市，讓大型賽事、大型表演以台中為優先選擇。