國立海洋科技博物館興建的「潮境智能海洋館」(i OCEAN)，今日於基隆潮境公園正式開幕，採用的是智崴(5263)技術的數位智能海洋館，是北北基首座結合海洋生物與模擬數位科技的虛實整合實境水族館及海洋生物復育基地。進入場館第一個映入眼簾的是巨大的數位內容螢幕，首創結合數台架設於潮境灣的海底攝影機，透過5G訊號直播海底生態現況至館內，將水下復育的珊瑚和優游的魚群即時呈現在觀眾眼前，讓遊客感受真實的北海岸水下生態脈動。

智崴集團表示，在國立海洋科技博物館內的潮境智能海洋館所設計規劃的探索體驗，是以當地海洋的特色結合互動模擬科技所打造而成。一樓的「潮境之賓」巨幕迎賓區，除了有高解析度的數位海洋內容展示之外，也結合5G傳輸技術將海科館所復育的海底美景即時呈現於此；「潮水彩繪」的創意水族箱，將孩子於畫紙上揮灑對於海洋的創意想像躍然於投影牆面，提供親子同樂的繪畫互動空間；「潮間走廊」展間的三大互動體驗區域，包含生物保衛站「海豹家族」，以姿態辨識的互動科技讓遊客餵食可愛的小海豹；個人電影院「N次元先鋒號」，遊客將乘坐在舒適的個人化體感座椅，透過VR的360度畫面，進入海平面下，在巨型海藻森林與沙丁魚風暴中穿梭，與海洋生物共舞；「VR海洋保衛者」，讓遊客化身為潛水艇中的海洋保衛員，藉由操作VR潛望鏡尋找海中的廢棄物，與其他體驗者一起拯救海洋生物。

潮境智能海洋館是智崴首創結合實體水缸、互動體驗、VR虛擬實境、沉浸式影像技術以及體感科技的全新體驗館，讓民眾以前所未有的方式進入虛實相融的海洋元宇宙。智崴集團表示，許多國際上的水族館、動物園已逐漸開始降低實體動物的飼養比例，並且開始擁抱結合數位教育內容的遊樂設備，達到寓教於樂(Edutainment)的體驗。例如，2016年智崴於荷蘭野生動物園打造的極地探索館，該座遊樂設備至今都名列遊客最喜愛的體驗館榜首，而近年海外的天文館、水族館、動物園業者等亦主動洽詢數位內容結合教育的體感娛樂產品，顯見數位教育結合體感娛樂，將會是未來體驗教育不可或缺的重要形式。