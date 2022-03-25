高通攜手10家「高通台灣創新競賽」入圍團隊參與2022年智慧城市展，展出透過高通先進5G及AI技術所推出的智慧解決方案，及其應用於全球各大城市的智慧網路連結與邊緣處理的案例。

身為2022年智慧城市展中Smart Startups Program計畫的加速器夥伴，高通與台北市電腦商業同業公會合作，攜手10家QITC新創團在台北展區中展示其產品及解決方案。參與本屆展覽的10家新創團隊包含奎景運算、奧榮科技、聿信醫療、桓竑智聯、凌波、憶象、聯騏技研、美商宇心生醫、智慧貼紙、聲麥無線。除軟硬體實力兼具，這些新創團隊更將5G及AI技術作為產品及解決方案的基礎核心，並應用於醫療照護、能源、工業及物聯網服務等領域，充分顯示台灣新創優勢，展現台灣新創團隊因應智慧城市數位化、加速5G和先進技術垂直應用的企圖心。

高通業務發展資深總監暨智慧城市計畫全球負責人Sanjeet Pandit表示，城市與各行各業科技化的腳步正在加速邁進中，這場疫情更凸顯出，提升社區之間的營運效率、永續性、數位平等、當代服務和基礎設施等方面的數位轉型需求更加迫切。我們正研發可以實現數位轉型的技術，並將協力合作視為打造完整生態系的關鍵因素，進而為醫療保健、教育、製造等各種領域形塑智慧空間。

高通智慧城市加速器計畫於2019年推出，為高通QualcommR Advantage Network的一部分，目前為超過400多名成員所組成領先全球的生態系，協助成員推出端對端的智慧解決方案。此計畫旨在連結城市、政府單位、企業，以及與供應商所形成的生態系，以大幅提升效率、降低成本、強化安全及永續性，透過加速關鍵基礎建設和服務轉型。

「高通台灣創新競賽」是一項扶持台灣新創圈的計畫，支持台灣新創公司運用高通行動平台在5G、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體領域開發創新解決方案。入圍團隊不僅可獲得資金補助、在育成期間進入高通台灣創新中心，並可獲得專利申請獎勵、智財權培訓、商業輔導和研發支持等各項資源。