大陸造車新勢力之一的蔚來汽車，25日公布截至2021年12月底止全年業績，股東應佔淨虧損為人民幣（下同）105.72億元，每股虧損6.72元。2020年淨虧損則為56.11億元。2021年的汽車交付量達91,429輛，年增長1.09倍。

2021年全年收入總額361.36億元，年增長1.22倍，其中汽車銷售收入331.7億元，年增長1.18倍。

單計第四季，股東應佔淨虧損21.79億元，每股虧損1.36元，2020年同期淨虧損14.92億元。當季收入總額99.01億元，年增長49.06％，其中，汽車銷售額收入92.15億元，年增長49.26％

第四季汽車交付量達25,034輛，包括5,683輛ES8、12,180輛ES6和7171輛EC6，年增長44.3％。2021年的汽車交付量達91,429輛，年增長1.09倍。

蔚來於2022年1月及2月分別實現9,652輛及6,131輛的穩定交付，年增長分別為34％及10％。公司預期於第一季交付25,000至26,000輛汽車，年增長約24.6％至29.6％。收入總額介乎96.31億元至99.87億元，年增長約20.6％至25.1％。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，2022年將是蔚來再次加速成長的一年。今年將交付3款基於蔚來技術平台2.0的新產品。3月展開ET7的試駕，並將於3月28日開始其交付。ET5於2021年12月推出後，收到來自潛在用戶的良好反饋，預計將於9月開始其交付。此外，公司計劃於2022年在更多國家及地區提供產品及服務，進一步擴大全球用戶社群。